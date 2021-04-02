У МОЗ України назвали регіони, де найскладніша ситуація з коронавірусом. У низці областей переповнені ліжка з киснем.

Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Напруженою ситуація залишається у регіонах, які перебувають у червоному рівні епіднебезпеки. Щодо заповнення ліжок з киснем, то у Києві зайнято майже 84%, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, це найвищий показник в Україні.

Крім того, заповнені ліжка й у трьох областях України:

Львівській області – понад 70%;

Житомирській області – понад 70%;

Миколаївській області – понад 70%.

А ось поліпшилася ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових випадки Covid-19.

За добу захворіло 834 дитини та 484 лікаря.

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