У МОЗ України назвали регіони, де найскладніша ситуація з коронавірусом. У низці областей переповнені ліжка з киснем.
Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.
– Напруженою ситуація залишається у регіонах, які перебувають у червоному рівні епіднебезпеки. Щодо заповнення ліжок з киснем, то у Києві зайнято майже 84%, – зазначив Максим Степанов.
За його словами, це найвищий показник в Україні.
Крім того, заповнені ліжка й у трьох областях України:
- Львівській області – понад 70%;
- Житомирській області – понад 70%;
- Миколаївській області – понад 70%.
А ось поліпшилася ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Коронавірус в Україні
Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових випадки Covid-19.
За добу захворіло 834 дитини та 484 лікаря.
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