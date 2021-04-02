На Київщині посилюють карантин – список додаткових обмежень

В Київській області з 5 квітня починає діяти жорсткий карантин. Тож в облдержадміністрації рекомендують деяким громадам ввести додаткові обмеження.

За словами очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна, ситуація з поширенням коронавірусу в області складна.

– Високі показники інфікування на Covid-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського та Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не надто напружена, – наголосив він.

Тому Київська обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення з 5 по 9 квітня окремим територіям регіону залежно від епідемічного стану:

рекомендувати місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти навчання у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

дозволити збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, окрім таких годин – з 07.00 до 10.00, з 16.00 до 20.00;

перевозити пасажирів у кількості 50%;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10.00 до 12.00 людей похилого віку.

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Відповідні рекомендації призначені для органів місцевого самоврядування. Однак кожна громада повинна окремо ухвалювати рішення про застосування додаткових заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Карантин у Києві

З 5 квітня у Києві посилюють карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Зокрема, закривають всі школи й дитячі садочки. А громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Джерело: Київська ОДА