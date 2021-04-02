На Київщині посилюють карантин – список додаткових обмежень

В Київській області з 5 квітня починає діяти жорсткий карантин. Тож в облдержадміністрації рекомендують деяким громадам ввести додаткові обмеження.
За словами очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна, ситуація з поширенням коронавірусу в області складна.
– Високі показники інфікування на Covid-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського та Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не надто напружена, – наголосив він.
Тому Київська обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення з 5 по 9 квітня окремим територіям регіону залежно від епідемічного стану:
- рекомендувати місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти навчання у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
- дозволити збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, окрім таких годин – з 07.00 до 10.00, з 16.00 до 20.00;
- перевозити пасажирів у кількості 50%;
- проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
- рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10.00 до 12.00 людей похилого віку.
Відповідні рекомендації призначені для органів місцевого самоврядування. Однак кожна громада повинна окремо ухвалювати рішення про застосування додаткових заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.
Карантин у Києві
З 5 квітня у Києві посилюють карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
Зокрема, закривають всі школи й дитячі садочки. А громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
Джерело: Київська ОДА