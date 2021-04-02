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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Навалу штамів Covid-19 зупинить лише радикальний локдаун – Радуцький

Заходи адаптивного карантину не здатні стримати стрімке поширення нових штамів коронавірусу в Україні, тому потрібно запроваджувати загальнонаціональний локдаун.

коронавірус

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні півроку, навалу штамів коронавірусу не стримати, – написав нардеп у соцмережі.

Він вважає, що ми маємо брати приклад з країн, які вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження.

– Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом, – підсумував Радуцький.

Водночас в Офісі президента варіант запровадження загальнонаціонального локдауну в Україні поки не розглядають.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко сказав, що влада дотримуватиметься концепції адаптивного карантину і вводитиме жорсткі обмеження лише локально.

Фото: Depositphotos

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