Заходи адаптивного карантину не здатні стримати стрімке поширення нових штамів коронавірусу в Україні, тому потрібно запроваджувати загальнонаціональний локдаун.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні півроку, навалу штамів коронавірусу не стримати, – написав нардеп у соцмережі.

Він вважає, що ми маємо брати приклад з країн, які вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження.

– Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом, – підсумував Радуцький.

Водночас в Офісі президента варіант запровадження загальнонаціонального локдауну в Україні поки не розглядають.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко сказав, що влада дотримуватиметься концепції адаптивного карантину і вводитиме жорсткі обмеження лише локально.