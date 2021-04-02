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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Під час локдауну в Києві таксі Uber і Uklon возитимуть медиків на роботу

Компанії Uber та Uklon висловили готовність на час дії карантинних обмежень у Києві возити на роботу лікарів.

Таксі

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, ці компанії також доставлятимуть пацієнтів в медзаклади на процедури.

Очільник міста повідомив ще одну важливу новину для автомобілістів:

– З 5 квітня до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунальних підприємств.

Фото: Dreamstime

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