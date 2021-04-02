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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Попри переповнені лікарні та локдаун: у центрі Києва влаштували вечірку

У центрі Києва на Контрактовій площі 1 квітня влаштували масові гуляння, попри карантинні обмеження.

Попри переповнені лікарні та локдаун: у центрі Києва влаштували вечірку

У столиці останніми днями температура повітря сягає +17, опадів немає, тому жителі столиці масово ринулися гуляти містом, бо уже 5 квітня транспорт не працюватиме.

В результаті чого вулиці центру міста були заповнені людьми, які не носять маски та не дотримуються соціальної дистанції.

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Зокрема, на Контрактовій площі влаштували масові гуляння з піснями та танцями.

Відео опублікував Дмитро Раїмов та зазначив, що молодь геть забула про дотримання соціальної дистанції, а маски можна побачити далеко не у всіх.

Також велике скупчення людей спостерігалося і біля станції метро Льва Товстого. Там працює на виніс кілька барів, тому саме там молодь і збиралася, щоб відпочити.

Локдаун у Києві

31 березня міський голова столиці Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в Києві з 5 квітня. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

У цей час будуть закриті всі школи й дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Фото: Depositphotos

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