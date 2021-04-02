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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

США не залишать Україну наодинці з агресією РФ – Остін

США не залишать Україну наодинці з російською агресією.

США не залишать Україну наодинці з агресією РФ – Остін

Про це заявив очільник Міноборони США Ллойд Остін під час розмови з керівником українського оборонного відомства Андрієм Тараном.

Український міністр розповів колезі про загострення на Донбасі, зокрема про події 26 березня поблизу населеного пункту Шуми, де російські окупаційні війська підступно вбили чотирьох українських військовослужбовців.

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Також під час розмови йшлося про системну ескалацію безпекової ситуації у районі проведення ООС та небажанні РФ припиняти вогонь.

Ллойд Остін наголосив, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь РФ.

Росія стягує війська до українського кордону – реакція Міноборони США

РФ стягує війська на Схід України

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив про стягування військ РФ поблизу східних кордонів України.

Крім того, дані розвідки підтвердили готовність Росії до нападу. Не відкидається також варіант просування окупаційних військ углиб українських територій.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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