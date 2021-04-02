Питання введення комендантської години в Києві на час жорсткого карантину поки не обговорювалося.

Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Вперше чую про це. Місто запровадження таких заходів не обговорювало і також не планувало, – відповів він.

Натомість Віталій Кличко підкреслив, що це не означає, що міська влада у найбільш критичний момент буде змушена ухвалити рішення про комендантську годину, однак лише після відповідної постанови Кабміну.

– Все залежить від нас. Я сподіваюсь, що до таких вкрай жорстких кроків ми не дійдемо.

Локдаун в Києві

Жорсткий карантин у Києві діятиме з 5 до 16 квітня.

Про необхідність посилення карантину в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом заявив Віталій Кличко.

Вже з наступного тижня проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками.

Також передбачається закриття усіх шкільних і дошкільних закладів.

Якщо ситуація з поширенням Covid-19 залишатиметься критичною, карантин у Києві можуть продовжити.