Питання введення комендантської години в Києві на час жорсткого карантину поки не обговорювалося.
Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив мер столиці Віталій Кличко.
– Вперше чую про це. Місто запровадження таких заходів не обговорювало і також не планувало, – відповів він.
Натомість Віталій Кличко підкреслив, що це не означає, що міська влада у найбільш критичний момент буде змушена ухвалити рішення про комендантську годину, однак лише після відповідної постанови Кабміну.
– Все залежить від нас. Я сподіваюсь, що до таких вкрай жорстких кроків ми не дійдемо.
Локдаун в Києві
Жорсткий карантин у Києві діятиме з 5 до 16 квітня.
Про необхідність посилення карантину в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом заявив Віталій Кличко.
Вже з наступного тижня проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками.
Також передбачається закриття усіх шкільних і дошкільних закладів.
Якщо ситуація з поширенням Covid-19 залишатиметься критичною, карантин у Києві можуть продовжити.