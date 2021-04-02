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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Україна повернула у власність нафтопровід Самара-Західний напрямок – Зеленський

Україна повернула у свою власність нафтопровід Самара-Західний напрямок. Під час передання було виявлено, що 400 км об’єкту знищено.

володимир зеленський

Про це 2 квітня за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони повідомив президент України Володимир Зеленський.

– На виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. У процесі передачі виявилося, що протягом 2017-2019 років було знищено майже 400 км нафтопроводу. Це диверсія.

Президент України зазначив, що причетні до знищення проводу, будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

– Причетним до цього особам скажу коротко цитатою з відомої комедії  – “Ваше дело – труба”.

Накладення арешту на нафтопровід Самара-Західний напрямок

У лютому Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину нафтопроводу Самара-Західний напрямок, який раніше був у власності держави.

Ним незаконно заволоділи службовці ТОВ ПрикарпатЗахідТранс. Вартість об’єкту становить понад 200 млн грн.

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