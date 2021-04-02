В Одеській області розгорнуть ще 340 Covid-ліжок – список лікарень

На Одещині до 10 квітня планують розгорнути додаткові 340 ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Про це заявила директор департаменту охорони здоров’я ОДА Наталія Одарій-Захар’єва під час брифінгу.

За словами директора, ліжка хочуть розгорнути в чотирьох районних лікарнях – Любашівка (60 ліжок), Тарутине (100), Овідіополь (120) і в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні (60).

Ліжковий лікарняний фонд області становить 8,4 тис. місць. З них 3,8 тис. виділено для опорних лікарень.

Директор зазначила, що згідно з вимогами, кількість місць у лікарнях першої і другої хвиль має становити 50% від загального обсягу ліжкового фонду – 4, 2 тис. ліжок.

Водночас вона наголосила, що Covid-ситуація у регіоні погіршується. Хворіють багато медиків, через що деякі опорні лікарні за наявності вільних ліжок не можуть повноцінно брати хворих людей.

За даними заступника директора Одеського облцентру МОЗ Сергія Дементьєва, у березні захворіли на коронавірус 629 медиків. З початку епідемії в регіоні від хвороби померли 36 медпрацівників.

Зокрема, нещодавно помер пацієнт, у якого діагностували мікс коронавірусної інфекції з парагрипом першого типу.

Коронавірус в Одесі

За останню добу в Одеській області зареєстровано 1 608 нових випадків коронавірусу.

Станом на 2 квітня в регіоні зареєстровано 110 479 випадків Covid-19. З них 51 498 – у жителів Одеси.

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