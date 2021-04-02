В Україні запустили Національний фонд інвестицій – чим займатиметься

Кабмін створив Національний фонд інвестицій України. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.

Націнвестфонд повинен створити в країні необхідні умови, щоб можна було реалізовувати масштабні інвестиційні та соціально значущі проекти.

Крім того, він займатиметься міжнародним економічним співробітництвом і зростанням конкурентоспроможності України.

Разом з тим новостворений орган управлятиме об’єктами власності, відповідно до закону, долучатимется до соціально значущих проектів і створюватиме інвестиційні фонди.

Також відповідне підприємство надаватиме гроші для реалізації інвестпроектів, готуватиме й реалізуватиме їх.

Згідно з постановою уряду, Мінекономіки повинно розробити законопроект про Націнвестфонд. Після цього напрацюють механізми спільних інвестпроектів із фондами Об’єднаних Арабських Еміратів, держави Катар та інших.

Окрім того, міністерство має підготувати зміни до держбюджету щодо фінансування відповідно фонду. Через місяць після затвердження цих змін Кабмін планує перетворити його з держпідприємства на акціонерне товариство.

Рада затвердила список підприємств, що не підлягають приватизації

30 березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо списку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України тощо.

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