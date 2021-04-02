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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Рогожінська |

В Україні запустили Національний фонд інвестицій – чим займатиметься

Кабмін створив Національний фонд інвестицій України. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.

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Націнвестфонд повинен створити в країні необхідні умови, щоб можна було реалізовувати масштабні інвестиційні та соціально значущі проекти.

Крім того, він займатиметься міжнародним економічним співробітництвом і зростанням конкурентоспроможності України.

Разом з тим новостворений орган управлятиме об’єктами власності, відповідно до закону, долучатимется до соціально значущих проектів і створюватиме інвестиційні фонди.

Також відповідне підприємство надаватиме гроші для реалізації інвестпроектів, готуватиме й реалізуватиме їх.

Згідно з постановою уряду, Мінекономіки повинно розробити законопроект про Націнвестфонд. Після цього напрацюють механізми спільних інвестпроектів із фондами Об’єднаних Арабських Еміратів, держави Катар та інших.

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Окрім того, міністерство має підготувати зміни до держбюджету щодо фінансування відповідно фонду. Через місяць після затвердження цих змін Кабмін планує перетворити його з держпідприємства на акціонерне товариство.

Рада затвердила список підприємств, що не підлягають приватизації

30 березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо списку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України тощо.

Більше про держпідприємства, які не підлягають приватизації – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: НБУ

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