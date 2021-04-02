PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Запоріжжя посилює карантин: що буде заборонено з 3 квітня

У Запоріжжі з 3 квітня вводять додаткові карантинні обмеження через спалах коронавірусу, рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС.

женщина в маске

Відзавтра у місті забороняється працювати закладам харчування у вихідні дні, а також по буднях з 20.00 до 6 ранку.

Читайте
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей та нових випадків коронавірусу

Під забороною з 3 квітня і проведення будь-яких масових заходів, окрім спортивних змагань без глядачів, робота закладів культури, зокрема кінотеатрів, непродовольчих ринків та магазинів, а також спортзалів та готелів.

Працювати дозволено поштовим відділенням, АЗС, ветклінікам та медзакладам, а також перукарням та салонам краси, але за попереднім записом.

Карантин в Україні

Наразі Запоріжжя і область перебувають у помаранчевій зоні адаптивного карантину.

У червоній зоні опинились Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області, а у жовтій залишилась лише Херсонська область.

Решта регіонів, як і Запоріжжя перебувають у помаранчевій зоні.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка