У Запоріжжі з 3 квітня вводять додаткові карантинні обмеження через спалах коронавірусу, рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС.

Відзавтра у місті забороняється працювати закладам харчування у вихідні дні, а також по буднях з 20.00 до 6 ранку.

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Під забороною з 3 квітня і проведення будь-яких масових заходів, окрім спортивних змагань без глядачів, робота закладів культури, зокрема кінотеатрів, непродовольчих ринків та магазинів, а також спортзалів та готелів.

Працювати дозволено поштовим відділенням, АЗС, ветклінікам та медзакладам, а також перукарням та салонам краси, але за попереднім записом.

Карантин в Україні

Наразі Запоріжжя і область перебувають у помаранчевій зоні адаптивного карантину.

У червоній зоні опинились Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області, а у жовтій залишилась лише Херсонська область.

Решта регіонів, як і Запоріжжя перебувають у помаранчевій зоні.