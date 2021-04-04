Станом на 3 квітня майже у всій Україні заповнені лікарні для хворих на коронавірус. Показники не перевищують норму лише у трьох областях – Кіровоградській, Луганській та Херсонській.

У решті регіонів напружена ситуація з госпіталізацією інфікованих Covid-19. Зокрема у Києві завантаженість ліжок з киснем складає 80,3%, а в області – 72,4%.

Складна ситуація на Хмельниччині – там зайнято 82,5% ліжкомісць. Також невтішна статистика у Миколаївській області – рівень заповненості лікарень складає 76,3%.

Водночас у Кіровоградській області – 40,1%, у Луганській – 35,1%, а у Херсонській – 25,1%.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 квітня в Україні зафіксований 1 731 971 випадок коронавірусу. За добу захворіла 20 341 особа.

У десяти областях та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Решта регіонів – у помаранчевій зоні карантину, а лише Херсонська область – у жовтій.

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