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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Ліжок не вистачає: майже у всіх областях України заповнені Covid-лікарні

Станом на 3 квітня майже у всій Україні заповнені лікарні для хворих на коронавірус. Показники не перевищують норму лише у трьох областях – Кіровоградській, Луганській та Херсонській.

лікарня, коронавірус

У решті регіонів напружена ситуація з госпіталізацією інфікованих Covid-19. Зокрема у Києві завантаженість ліжок з киснем складає 80,3%, а в області – 72,4%.

Складна ситуація на Хмельниччині – там зайнято 82,5% ліжкомісць. Також невтішна статистика у Миколаївській області – рівень заповненості лікарень складає 76,3%.

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Водночас у Кіровоградській області – 40,1%, у Луганській – 35,1%, а у Херсонській – 25,1%.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 квітня в Україні зафіксований 1 731 971 випадок коронавірусу. За добу захворіла 20 341 особа.

У десяти областях та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Решта регіонів – у помаранчевій зоні карантину, а лише Херсонська область – у жовтій.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РНБО

Фото: Depositphotos

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