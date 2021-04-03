Погода на 3 квітня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 3 квітня в Україні буде безхмарною і сонячною, у деяких областях варто очікувати короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 3 квітня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході сонячно і тепло, дощі пройдуть на Донеччині та Луганщині: денна температура становитиме до 12°, вночі до 4°.

На Заході в усіх областях, крім Хмельницької і Тернопільської, також дощитиме: денна температура до 11°, вночі до -2°.

На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 14°, вночі до 5°.

На Півночі також сонячно: вдень подекуди до 11°, вночі подекуди до 0°.

У Центрі без опадів, весь день буде сонячним: вночі до 2°, вдень до 12°.

У Києві синоптики прогнозують до 10° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 0°.

Погода в Україні у квітні 2021

У 2021 році погода в Україні у квітні буде помірно весняною.

Теплі дні чергуватимуться з прохолодними, коли температура повітря становитиме максимум +6.

3-5 квітня синоптики прогнозують зниження температури та опади.