У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії

У Донецькій області рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпочали відновлення будинків, пошкоджених через обстріли російських найманців.
Переважна частина власників пошкоджених будинків не мають можливості самостійно провести ремонтні роботи та купити потрібні матеріали.
Водночас з різних особистих причин ці люди не можуть виїхати з населених пунктів. З цієї причини ДСНС наголошує на важливості надання допомоги та захисту місцевих мешканців.
Відновлювальні роботи розпочали з 1 квітня у деяких населених пунктах Донецької області – Сартанської, Очеретинської, Авдіївської та Мар’їнської адміністрацій, а також у Бахмутському районі. Рятувальники відновлюватимуть дахи будинків, вікна, стіни між прорізами вікон та дверей.
До ремонтних робіт залучили 150 рятувальників з різних регіонів України – Миколаївської, Рівненської, Харківської, Львівської, Херсонської та Черкаської областей.
Загострення на Донбасі
Вже тривалий час російські найманці на Донбасі не дотримуються режиму припинення вогню. З початку року через ворожі обстріли загинули понад 20 українських військовослужбовців.
Верховна Рада схвалила постанову, у якій виклали вимоги до Російської Федерації щодо негайного припинення бойових дій. Міжнародна спільнота також засудила агресивні дії Росії та закликала припинити вогонь.