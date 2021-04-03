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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії

У Донецькій області рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпочали відновлення будинків, пошкоджених через обстріли російських найманців.

У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії

Переважна частина власників пошкоджених будинків не мають можливості самостійно провести ремонтні роботи та купити потрібні матеріали.

Водночас з різних особистих причин ці люди не можуть виїхати з населених пунктів. З цієї причини ДСНС наголошує на важливості надання допомоги та захисту місцевих мешканців.

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Відновлювальні роботи розпочали з 1 квітня у деяких населених пунктах Донецької області – Сартанської, Очеретинської, Авдіївської та Мар’їнської адміністрацій, а також у Бахмутському районі. Рятувальники відновлюватимуть дахи будинків, вікна, стіни між прорізами вікон та дверей.

До ремонтних робіт залучили 150 рятувальників з різних регіонів України – Миколаївської, Рівненської, Харківської, Львівської, Херсонської та Черкаської областей.

  • У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії
  • У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії
  • У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії
  • У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії
  • У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії
  • У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії
У Донецькій області почали відновлювати будинки, пошкоджені через бойові дії / 3 фотографии

Загострення на Донбасі

Вже тривалий час російські найманці на Донбасі не дотримуються режиму припинення вогню. З початку року через ворожі обстріли загинули понад 20 українських військовослужбовців.

Верховна Рада схвалила постанову, у якій виклали вимоги до Російської Федерації щодо негайного припинення бойових дій. Міжнародна спільнота також засудила агресивні дії Росії та закликала припинити вогонь.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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