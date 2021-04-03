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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Сумах з 3 квітня посилили карантин: список обмежень

У Сумах на позачерговому засіданні ухвалили рішення ввести нові карантинні обмеження, щоб стримати поширення коронавірусу.

карантин коронавірус

Посилені карантинні обмеження діятимуть у Сумах з 3 по 11 квітня. Якщо ситуація не покращиться, тоді карантин можуть продовжити.

Джерело: Сумська міськрада

Фото: УНІАН

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