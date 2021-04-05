Україна просить США посилити санкції проти Росії – Маркарова

Україна не лише вітає рішення США продовжити санкції проти Росії, а ще й просить їх посилити. Про це повідомила посол України у Штатах Оксана Маркарова.
На її думку, за адміністрації Джо Байдена санкційна політика США залишається принциповою.
– Ми вітаємо ті санкції, які є, і постійно просимо про не просто їх продовження, а й посилення. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на Донбасі, і в Криму повинна постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто продовження санкцій. Ми бачимо про їхнє посилення, – говорить вона.
Санкції проти Росії
На початку березня цього року президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії через агресію в Україні.
В указі президента йдеться, що дії російського уряду щодо України досі мають надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США.
Самі санкції ввели ще у 2014 році після захоплення Росією Донбасу та території Криму.