Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким схвалив створення в Україні Національного плану вакцинації проти коронавірусу. Його кінцева мета – охопити щепленнями більшість дорослого населення не пізніше грудня 2021 року, щоб сформувати колективний імунітет до Covid-19.

Тепер Кабінет міністрів протягом семи днів повинен забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти Covid-19, враховуючи найкращий міжнародний досвід.

Крім того, потрібно встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та терміни постачання вакцин для профілактики коронавірусу, і осіб, відповідальних за реалізацію плану.

Також уряд повинен активніше проводити переговори з виробниками вакцин проти Covid-19 і обговорити залучення міжнародної технічної допомоги, щоб виконати кампанії з вакцинації в Україні.

Міністерство охорони здоров’я отримало доручення зробити все необхідне, щоб у максимально стислі терміни в Україну доставили необхідну кількість вакцин проти коронавірусу і забезпечити доступ населення до вакцинації.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Зараз щеплення роблять препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca.

Але днями головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає понад 900 тис. додаткових доз вакцини Pfizer. За його словами, орієнтовно препарат повинні доставити до кінця червня.

Водночас, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.