Зеленський: Розраховуємо на підтримку у наданні Плану дій щодо членства в НАТО

Україна розраховує на підтримку союзників у наданні Плану дій щодо членства у НАТО. Такі сподівання висловив президент Володимир Зеленський.

Також він привітав Альянс з річницею Північноатлантичного договору і зазначив, що чекає на розширення співпраці з НАТО.

– Вітаю партнерів з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія сильна і продовжує необхідні реформи, – написав він у Twitter.

Вітаю партнерів з @NATO з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія ???????? сильна і продовжує необхідні реформи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Напередодні Володимир Зеленський вже заявляв, що найближча мета України – отримати План дій щодо членства в НАТО. За його словами, співпраця з Альянсом надзвичайно важлива для країни.

Тому Україна зміцнює свою армію і долучається до стандартів НАТО. Зі свого боку, генсек Альянсу Єнс Столтенберг раніше говорив, що Україна наблизилась до членства в НАТО. Тому Альянс підтримуватиме її євроатлантичні прагнення.