Локдаун у Києві розпочався 5 квітня і триватиме щонайменше до 16 квітня 2021 року.
5 квітня заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник зазначив, що жорсткий карантин можуть продовжити і після 16 числа, але рішення про це ухвалять наступного тижня.
протокол №29 by Софія Зінов’єва on Scribd
Згідно з протоколом КМДА, до 16 квітня весь громадський транспорт переходить у режим спецперевезень, тобто перевозитиме тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.
Також до 16 квітня будуть зачинені:
- школи і дитячі садочки;
- кінотеатри, театри, музеї та концертні зали;
- торговельно-розважальні центри, крім продуктових та зоомагазинів, аптек і магазинів побутової хімії.
Окрім цього забороняється проведення продуктових ярмарків, будь яких масових заходів, спортивних заходів із глядачами, проведення богослужіння, якщо відстань у храмі менша за 10 кв. м на одну людину.
Детальний список обмежень у Києві з 5 по 16 квітня дивіться в матеріалі Фактів ICTV.