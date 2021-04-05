Локдаун у Києві розпочався 5 квітня і триватиме щонайменше до 16 квітня 2021 року.

5 квітня заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник зазначив, що жорсткий карантин можуть продовжити і після 16 числа, але рішення про це ухвалять наступного тижня.

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Згідно з протоколом КМДА, до 16 квітня весь громадський транспорт переходить у режим спецперевезень, тобто перевозитиме тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також до 16 квітня будуть зачинені:

школи і дитячі садочки;

кінотеатри, театри, музеї та концертні зали;

торговельно-розважальні центри, крім продуктових та зоомагазинів, аптек і магазинів побутової хімії.

Окрім цього забороняється проведення продуктових ярмарків, будь яких масових заходів, спортивних заходів із глядачами, проведення богослужіння, якщо відстань у храмі менша за 10 кв. м на одну людину.

Детальний список обмежень у Києві з 5 по 16 квітня дивіться в матеріалі Фактів ICTV.