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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

До якого числа локдаун у Києві (ДОКУМЕНТ)

Локдаун у Києві розпочався 5 квітня і триватиме щонайменше до 16 квітня 2021 року.

До якого числа локдаун у Києві (ДОКУМЕНТ)

5 квітня заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник зазначив, що жорсткий карантин можуть продовжити і після 16 числа, але рішення про це ухвалять наступного тижня.

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Згідно з протоколом КМДА, до 16 квітня весь громадський транспорт переходить у режим спецперевезень, тобто перевозитиме тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також до 16 квітня будуть зачинені:

  • школи і дитячі садочки;
  • кінотеатри, театри, музеї та концертні зали;
  • торговельно-розважальні центри, крім продуктових та зоомагазинів, аптек і магазинів побутової хімії.

Окрім цього забороняється проведення продуктових ярмарків, будь яких масових заходів, спортивних заходів із глядачами, проведення богослужіння, якщо відстань у храмі менша за 10 кв. м на одну людину.

Детальний список обмежень у Києві з 5 по 16 квітня дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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