В Івано-Франківській області суд визнав рішення про перерахунок голосів на двох дільницях округу №87 незаконним.

Про це повідомив кандидат на проміжних виборах на посаду народного депутата Верховної Ради округу №87 Олександр Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Таке рішення суд оголосив щодо дільниці №260028 у селі Монастирчани та дільниці №260012 у селі Горохолин Ліс, розташованих у Богородчанському районі.

За даними громадської організації Опора, станом на 13.00 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Олександра Шевченка.

Всі вони стосуються його вимог скасувати рішення про повторний підрахунок голосів. Опора зазначила, що у шести справах йому відмовив суд. Водночас щодо двох справ кандидат сам відмовився від заявлених вимог.

Довибори у Раду

28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

За даними громадської організації Опора, найбільшу кількість голосів отримав Василь Вірастюк – 15 076 (31,25%), Олександр Шевченко – 14 327 (29,69%) та Руслан Кошулинський – 13 927 (28,86%).

Окружна виборча комісія визнала вибори недійсними на п’яти дільницях – в селах Микуличин, Манява, Монастирчани, Парище та місті Яремче. Таке рішення оголосили через порушення під час оформлення списків виборців для голосування за місцем перебування.

Також під час повторного підрахунку голосів члени комісії зафіксували розбіжність у кількості голосів за Олександра Шевченка – у пачках виявили меншу кількість голосів, ніж вказали у протоколі дільничної виборчої комісії.