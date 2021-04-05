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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Інструмент інформаційної війни: Данілов про термін Донбас

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав слово Донбас інструментом інформаційної війни Росії проти України.

Олексій Данилов

Використання цього слова стосовно Донецької і Луганської областей виділяє їх як окремий регіон, що має особливі права, зазначає Данілов.

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Данілов також підкреслив, що поняття Донбас не можна розглядати як історично усталене.

– Поняття Донбас цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації, починаючи з 2000 року і, особливо активно – в період російської агресії проти України з 2014 року і донині, – як інструмент інформаційної війни, – розповів секретар РНБО у Facebook.

На думку Данілова, використання слова Донбас – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді.

24 березня, під час форуму Виборча реформа, секретар РНБО вже попереджав про небезпечність терміну Донбас і просив його уникати.

Він також додав, що терміну Донбас не існує в жодному нормативно-правовому документі України.

Джерело: Олексій Данілов

Фото: РНБО

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