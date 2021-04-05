PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Кличко назвав умову запровадження комендантської години в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав умову, за якої у столиці можуть запровадити комендантську годину. За словами Кличка, такий обмежувальний захід неминучий, якщо кількість нових випадків коронавірусу зашкалюватиме.

карантин в Україні

Про це мер Києва заявив в ефірі телеканалу Україна 24. Він підкреслив, що комендантська година наразі діє у багатьох європейських країнах.

– Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, у нас не буде іншого виходу, крім переходу до надзвичайного стану.

Віталій Кличко додав, що ситуація у столиці близька до колапсу – кількість пацієнтів з ускладненнями значно зросла. Зараз з десяти хворих щонайменше сім госпіталізують з ускладненнями. Раніше важкий перебіг хвороби спостерігався у двох з 10 осіб.

Читайте
Захмарні ціни на таксі, затори і напівпорожнє метро: як Київ дотримується карантину

Коронавірус у Києві

Станом на 5 квітня у Києві зафіксовано 67 668 випадків коронавірусу. За добу захворіли 458 осіб.

За період пандемії 3 617 мешканців столиці померли внаслідок ускладнень Covid-19. За останню добу зафіксовано 32 летальних випадки.

Детальніше про коронавірус у Києві читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка