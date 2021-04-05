Міський голова Києва Віталій Кличко назвав умову, за якої у столиці можуть запровадити комендантську годину. За словами Кличка, такий обмежувальний захід неминучий, якщо кількість нових випадків коронавірусу зашкалюватиме.

Про це мер Києва заявив в ефірі телеканалу Україна 24. Він підкреслив, що комендантська година наразі діє у багатьох європейських країнах.

– Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, у нас не буде іншого виходу, крім переходу до надзвичайного стану.

Віталій Кличко додав, що ситуація у столиці близька до колапсу – кількість пацієнтів з ускладненнями значно зросла. Зараз з десяти хворих щонайменше сім госпіталізують з ускладненнями. Раніше важкий перебіг хвороби спостерігався у двох з 10 осіб.

Коронавірус у Києві

Станом на 5 квітня у Києві зафіксовано 67 668 випадків коронавірусу. За добу захворіли 458 осіб.

За період пандемії 3 617 мешканців столиці померли внаслідок ускладнень Covid-19. За останню добу зафіксовано 32 летальних випадки.

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