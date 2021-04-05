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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Коли в Києві відключать опалення – КМДА визначилася з датою

Стало відомо, коли в Києві відключать опалення і з чим це пов’язано.

опалення

У КМДА офіційно підтвердили, що дату завершення опалювального сезону довелося перенести.

Причиною стало різке похолодання, яке синоптики прогнозують у наступні декілька днів.

– В наступні дні у Києві зберігатиметься прохолодна погода і середньодобова температура нижче 8° градусів, тому відключення тепла змушені відкласти на кілька днів. Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1° градуса і можливий сніг, а в четвер температура в нічний час буде триматися на позначці 0°, – йдеться у повідомленні.

Також на те, коли в Києві відключать опалення, вплинув локдаун, через що більшість киян працюватимуть і навчатимуться дистанційно, перебуваючи вдома.

Опалення у соціальних об’єктах (лікарні, садочки та школи) відключатимуть лише за відповідними заявками керівників закладів.

Також в КМДА додали, що відключення тепла у Києві, зважаючи на прогнози синоптиків, може розпочатися вже з 10 квітня.

Комендантська година в Києві

На тлі жорсткого карантину в Києві мер Віталій Кличко прокоментував можливість введення у столиці комендантської години.

Він підкреслив, що цей обмежувальний захід потрібно буде впроваджувати лише за умови критичної ситуації з коронавірусом.

Наразі в Києві, який перебуває у червоній зоні карантину, діють серйозні обмеження у громадському транспорті, зачинено усі школи, дитсатки та левова частка бізнесів.

Вже найближчим часом експерти зможуть оцінити дієвість цих обмежувальних заходів.

Джерело: КМДА

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