Засновник Nika Tech Family Максим Слободянюк висловив підтримку правовому спецрежиму Дія City. З такою позицією він виступив на онлайн-презентації Дія City 5 квітня.

За словами Максима Слободянюка, Дія City дозволить Україні розвинути власні продуктові компанії та побудувати міцний IT-сектор.

Крім того, умови Дія City покликані вбудувати український ІТ-сектор в глобальний ринок.

Головною перевагою Дія City Слободянюк назвав гармонізацію українського правового поля з міжнародним. Як інвестор з великим досвідом, засновник Nika Tech Family розповів, що інвестиційні фонди передусім шукають зрозумілих та прозорих активів для інвестування.

– Десять штатних співробітників та 150 ФОПів – можливо, для когось і зрозуміла структура. Але точно не прозора, – сказав Слободянюк.

Також Максим Слободянюк наголосив на необхідності захисту авторського права та використанні звичних для міжнародного бізнесу інвестиційних інструментів так званого англійського права.

На думку Слободянюка, усе це в Україні запроваджує спецрежим Дія City.

– Це важливо для тих, хто хоче створювати тут найкращий у світі інтелектуальний продукт, – заявив Максим.

Наприкінці свого виступу Слободянюк закликав депутатів ВРУ прийняти законопроект 4303 Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, який закладає правові основи Дія City, якомога швидше.

Як наголосив під час презентації спецрежиму заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, Дія City створить нові можливості для українського IT-бізнесу та простимулює його пришвидшений розвиток.

Зокрема, надасть додаткові правові гарантії для українських компаній, зменшить податковий тиск та дасть змогу побудувати прозору структуру підприємства.