З 11 березня Кремль розпочав командно-штабні навчання на території сусідніх з Україною областей – Смоленської, Курської та інших. За тиждень почалися маневри у Криму з висадкою десанту.

Водночас джерела американської газети The New York Times повідомили, що Росія після навчань залишила біля українського кордону ще 4 тис. військових. Про переміщення техніки та солдатів заявив і головнокомандувач Руслан Хомчак.

Москва концентрує сили на півночі – з боку Білорусі, на сході – з боку Донбасу і з півдня – у Криму. При цьому на окупованих Росією Донбасі та в Криму у Путіна 60 тис. військових і купа танків, артилерії, БТРів, літаків та кораблів.

На незрозумілі переміщення одразу відреагував Пентагон. Штати привели свою європейську армію у повну боєготовність.

А Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє у разі загострення на фронті чи порушення українських кордонів призивати резервістів без оголошення мобілізації

Пентагон заявив, що це ніякі не навчання Росії, а заявлені для маневрів техніка та підрозділи не співпадають з реальними. Глава оборонного відомства провів переговори з міністром оборони України і пообіцяв, що в разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці.

Кремль у відповідь заявив, що у разі появи американських військових на території України Москва змушена буде застосувати додаткові заходи. Вибухонебезпечності ситуації додають травневі навчання НАТО на 30 тис. військових біля Калінінграда та у Чорному морі.

Екс-командувач американської армії у Європі Бен Ходжес та колишній спецпредставник США в Україні Волкер заявили, що таким чином Кремль випробовує реакцію нової адміністрації США. Особливо після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.

Ще одна причина – це шантаж і психологічний тиск на Україну. Очевидно, що переговори по Донбасу знову зайшли у глухий кут, що і викликало чергову кризу. Адже Москва на мінських переговорах відмовилася повернутися до повного припинення вогню з 1 квітня.

На нормандському та мінському форматах Захід та Україна пропонують варіанти так званих мирних кластерів – нову дорожню карту з покрокового виконання положень Мінських домовленостей.

Водночас Москва не припиняє просувати ідею прямих переговорів Києва з проросійськими маріонетками. ОБСЄ звітує про нову російську техніку на Донбасі, а прес-служба Операцій об’єднаних сил заявляє, що вогонь на східній лінії розмежування ведеться щодня.

З одного боку Москва просувається на військовому фронті, з іншого – лащиться на дипломатичному. Поки на сході ескалація, Путін обговорив з Макроном та Меркель в режимі відеоконференції низку питань, серед яких і Донбас. Все це відбулося без Зеленського.

Погодившись на тристоронні переговори з Путіним Німеччина та Франція порушили заявлений раніше принцип нічого про Україну без України.

Частково Макрон і Меркель нейтралізували це порушення заявами, що Москва має припинити вогонь, взяти відповідальність за ескалацію на себе і погодитися на Нормандську зустріч, яку традиційно саботує Путін.

Тим часом Україна отримала підтримку від іншого стратегічного партнера. Вперше після інавгурації Джо Байдена відбулася його телефонна розмова з Володимиром Зеленським. Тривала вона понад 40 хвилин.

Американський президент заявив, що Америка не залишить Україну без підтримки перед обличчям російської агресії в Криму та на Сході.

Парижу та Берліну не хочеться втрачати роль локомотива Нормандського формату. Тому варіант прямої участі більш сильного учасника відпадає. Хто може стати новим спецпредставником США – питання з багатьма невідомими.

Але очевидно, що велика війна зараз нікому не потрібна. Тому стягування військ на кордонах України більше схоже на психологічну ескалацію.

Хомчак звернувся до НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак офіційно звернувся до НАТО, зауваживши, що Україна стала щитом Європи.

Звернення до НАТО присвячено річниці з дня створення Організації Північноатлантичного договору, яке відбулося 4 квітня 1949 року.

Необхідність у вступі України до НАТО особливо гостро постала після анексії Криму і початку російсько-української війни на Донбасі.