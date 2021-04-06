Під Авдіївкою загинув український військовий

Ввечері 5 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі неподалік Авдіївки загинув український військовий.
Військовослужбовець потрапив під обстріл бойовиків: йому надали невідкладну медичну допомогу, однак у лікарні чоловік помер.
Звідки родом і скільки років було військовому, наразі не повідомляється.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
– Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, – йдеться у повідомленні.
Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
Ситуація на Донбасі
Загострення ситуації на Донбасі, яке спостерігається з перших днів 2021 року, не змінюється і в квітні.
Тільки за добу 2 квітня в районі проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Внаслідок обстрілів серйозні поранення отримали двоє військових. Один цивільний чоловік у прифронтовому місті Красногорівка отримав осколкові поранення, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання Схід