Стадіон Металург у Кривому Розі реконструюють у рамках програми президента

Стартувала реконструкція стадіону Металург у Кривому Розі. Завдяки програмі президента Велике будівництво місто отримає сучасну багатофункційну спортивну арену.

Вона відповідатиме міжнародним стандартам, пише сайт Дніпропетровської ОДА.

— Цьогоріч за програмою президента Велике будівництво в області будуємо басейни та реконструюємо стадіони. Наймасштабніший проєкт – Металург у Кривому Розі. Роботи вже почалися, – сказав заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Об’єкт давно потребував реконструкції. Трибуни арени перебували в аварійному стані.

— Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією городян. Розпочата масштабна реконструкція – дуже важлива подія для Кривого Рогу. Хочеться, щоб стадіон Металург став однією з найкращих арен області та справжньою гордістю містян. А ще гарною базою для розвитку спорту, – зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

Підрядники розпочали з котлованів під трибуни – зараз вони заливають фундаменти, влаштовують бетонні основи, монтують металеві каркаси.

Поле оновленого стадіону буде з “живим” газоном, зі спеціальною системою поливу і підігріву. Зведуть нові трибуни – загалом вони будуть на 19 тис. глядачів. Передбачать і місця для людей з інвалідністю. Стадіон отримає також потужні прожектори для освітлення, електронні табло.

Буде зведено нову 4-поверхову будівлю, в якій розташуються VIP-зона, коментаторські, місця для журналістів. Приміщення під трибунами будуть осучаснені.

Там облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою. Навколо стадіону облаштують бігові доріжки. Буде і зона для стрибків із жердиною.

— Робимо все, аби Кривий Ріг розвивався і будувався – як за рахунок коштів міського бюджету, так і коштів фінансування інших рівнів. Міська влада забезпечить повне сприяння будівництву, аби стадіон було побудовано якісно та в терміни, – заявив міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Як раніше заявив заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко, співпраця державної влади та регіонів у сфері розбудови інфраструктури переходить на новий рівень.

Залучення інвестицій в українські проекти

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю катарським ЗМІ наголосив, що його пріоритет – системне покращення інвестклімату в Україні та створення найбільш сприятливих умов для іноземних інвесторів.

Він зазначив, що Україна відкрита до залучення інвестиційних фондів Катару у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори. Також, на думку президента, перспективним для інвесторів можна назвати проект Велике будівництво.