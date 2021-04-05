Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційних контракти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває з офіційним візитом у Катарі.

Також він зазначив, що обидві країни мають великий потенціал для поглиблення співпраці.

– Радий підписанню 13 важливих документів між Україною і Катаром, а також двох комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані і прем’єр-міністру, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність, – написав президент у Twitter.

Радий підписанню 13 важливих документів між ???????? і ????????, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність. pic.twitter.com/ByruGGWTZd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару.

Крім того, президент і прем’єр-міністр Катару обговорили, як взаємодіятимуть країни під час підготовки до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі.

Напередодні Володимир Зеленський дав інтерв’ю катарським ЗМІ. У ньому він зазначав, що Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та Арабському світі. Тому наразі держави працюють над тим, щоб збільшити обсяги економічної співпраці.