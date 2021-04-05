Україні не вигідна денонсація Харківських угод з двох причин – МЗС

МЗС України виступає проти денонсації Харківських угод, згідно з якими Україна продовжила термін перебування флоту РФ у Криму. Причина – ці угоди потрібні, щоб притягнути Росію до відповідальності та отримати компенсацію за окупацію Криму.

Про це заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

У 2014 році РФ в односторонньому порядку розірвала угоди після того, як анексувала Крим. Хоча Україна денонсацію не визнала і продовжує вважати угоду чинною.

Угоди фіксують тимчасове базування флоту РФ. Також, згідно з ними, Росія не може мати в його складі ядерну зброю, встановлювати загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєння, визначати місця тимчасової дислокації.

– Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму, – заявив Ніколенко.

Денонсація угод

Депутати Слуги Народу Олег Дунда та Олександр Аліксійчук зареєстрували в Раді законопроект, який пропонує припинити дію Харківських угод. Проект закону поки перебуває на розгляді Комітету.

Харківські угоди

Так звані Харківські угоди були підписані між Україною і Росією у 2010 році одразу після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

До їхнього підписання флот РФ повинен був залишити Крим у 2017 році. Але, згідно з новими домовленостями, перебування російських військових продовжили на 25 років – до 2042 року. Начебто за це Росія зменшила Україні ціну на газ.

27 квітня 2010 року Верховна Рада 236 голосами ратифікувала ці угоди.

У 2014 році саме військовослужбовці Чорноморського флоту РФ разом з іншими підрозділами російських Збройних сил окупували Крим.