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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Як працюватиме пошта в Києві під час локдауну

Стало відомо, чи вплине жорсткий карантин в Києві на роботу поштових відділень столиці.

Як працюватиме пошта в Києві під час локдауну

Повний перелік обмежень на час локдауну оприлюднили в КМДА: про будь-які обмеження роботи пошти не йдеться.

В свою чергу офіційні представництва Укрпошти і Нової пошти не повідомляли про зміни роботі через карантин.

Таким чином, усі поштові відділення Києва з 5 по 16 квітня працюватимуть без змін.

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Локдаун в Києві

В середу, 31 березня, Віталій Кличко заявив про посилення карантину в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом.

Мер оголосив низку нових обмежень, які почнуть діяти вже з наступного тижня.

Серед них – серйозні зміни в роботі громадського транспорту, а також закриття усіх шкільних і дошкільних закладів.

Робота закладів громадського харчування залишиться незмінною (лише на виніс або доставка).

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