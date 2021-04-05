Залучення інвестицій і посилення співпраці: Зеленський у Катарі підпише низку угод

Президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією прибув з офіційним візитом до Катару. Він вже встиг поспілкуватися з місцевими ЗМІ.

Головні тези інтерв’ю Володимира Зеленського катарським ЗМІ – читайте на Фактах ICTV.

Про катарсько-українські відносини

За словами президента, Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та Арабському світі. Тому наразі держави працюють над тим, щоб збільшити обсяги економічної співпраці та почати більше співпрацювати в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

Саме тому постійно зростають обсяги двосторонньої торгівлі, запроваджують пряме авіасполучення між столицями та безвізовий режим для громадян обох країн.

Які угоди можуть підписати

Очікується, що Україна і Катар підпишуть цілий пакет двосторонніх угод. Вони стосуватимуться більшої співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я.

Також планують підписати угоди про взаємне визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія.

– Буде підписано і низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами, – анонсував президент.

Про інвестиції Катару в українські проекти

Володимир Зеленський наголосив, що його пріоритетом є системне покращення інвестклімату в Україні і створення найбільш сприятливих умов для іноземних інвесторів.

Він зазначив, що Україна відкрита до залучення інвестиційних фондів Катару у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори. Також, на думку президента, перспективним для інвесторів можна назвати проект Велике будівництво.

Крім того, влітку в Україна стартує земельна реформа, завдяки чому в аграрному секторі з’явиться багато напрямків для інвестицій. Зокрема, у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру.

У яких сферах ще можуть співпрацювати країни

Президент переконаний, що Україна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки.

– Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості. Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектору та харчової промисловості. Крім того, ми зацікавлені у розширенні авіасполучення між Україною та Катаром, що допоможе створити умови для розвитку співпраці в туристичній сфері, – говорить він.

Також Володимир Зеленський подякував Катару за гуманітарну допомогу Україні для боротьби з коронавірусом. Адже у травні 2020 року саме Катар передав майже дев’ять тонн засобів захисту для українських медиків, сеед яких були медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, щитки для лиця та комбінезони.

Крім того, президент подякував катарським партнерам, які допомагали евакуйовувати українців з різних куточків світу.