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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Долар падає, євро здорожчав: курс валют на 6 квітня

Національний банк України знизив курс долара до гривні, натомість ціна на євро зросла.

Курс валют

На вівторок, 6 квітня, НБУ встановив курс 27,93 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 6 квітня, зафіксувалося на 32,86 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на злотий та російський рубль дещо знизилася.

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Курс валют в Україні від НБУ на 05.04:

  • $1 – 27,93 грн;
  • €1 – 32,86 грн;
  • 1 польський злотий – 7,16 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 6 квітня 2021 в Україні

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За даними фінансових експертів, курс долара у 2021 році найбільш стабільним буде влітку.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

У поточному році Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні.

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.

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