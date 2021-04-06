На Донбасі бойовики смертельно поранили одного українського військового. Це вже друга сумна втрата в рядах ООС за 5 квітня.

Російські найманці порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції наших захисників. Неподалік населеного пункту Золоте-4 український військовослужбовець отримав смертельне поранення.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Втрата під Авдіївкою

Ввечері 5 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі неподалік Авдіївки загинув український військовий. Російські найманці обстріляли позиції наших захисників – внаслідок його український військовий отримав поранення.

Йому надали невідкладну медичну допомогу, однак у лікарні чоловік помер. Звідки він родом і скільки років було військовому – наразі не повідомляється.

Джерело: ОТУ Північ