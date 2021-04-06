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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Локдаун в Україні: ціни на оренду житла можуть впасти на 15-30%

В Україні може знизитися вартість оренди житла через локдаун. Про це повідомив очільник Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Ціни можуть зменшитися на 15-30% у третині випадків.

Квартиры в Киеве

За словами Юрія Піти, з початку року вартість оренди житла у найбільших містах України майже не змінилася попри збільшення комунальних тарифів.

За прогнозами очільника асоціації, на початку травня ціни вирівняються та повернуться на рівень, встановлений до жорсткого карантину.

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Вартість оренди влітку та восени буде залежати від попиту та тарифів на комунальні послуги.

 – В умовах прискорення інфляції вартість оренди житла може зрости в середньому на 5-7% з урахуванням невеликого “запасу” у розмірі додаткових 2-3%, – підкреслив Піта.

У Києві під час локдауну вводять безкоштовне паркування

На період локдауну у Києві скасували оплату за паркування. До кінця жорсткого карантину водії не сплачуватимуть кошти на майданчиках Київтранспарксервісу.

Також на цей період у столиці зменшили вартість розміщення реклами на громадському транспорті.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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