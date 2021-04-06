В Україні може знизитися вартість оренди житла через локдаун. Про це повідомив очільник Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. Ціни можуть зменшитися на 15-30% у третині випадків.

За словами Юрія Піти, з початку року вартість оренди житла у найбільших містах України майже не змінилася попри збільшення комунальних тарифів.

За прогнозами очільника асоціації, на початку травня ціни вирівняються та повернуться на рівень, встановлений до жорсткого карантину.

Вартість оренди влітку та восени буде залежати від попиту та тарифів на комунальні послуги.

– В умовах прискорення інфляції вартість оренди житла може зрости в середньому на 5-7% з урахуванням невеликого “запасу” у розмірі додаткових 2-3%, – підкреслив Піта.

У Києві під час локдауну вводять безкоштовне паркування

На період локдауну у Києві скасували оплату за паркування. До кінця жорсткого карантину водії не сплачуватимуть кошти на майданчиках Київтранспарксервісу.

Також на цей період у столиці зменшили вартість розміщення реклами на громадському транспорті.