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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Нам нічого не бракує: Арахамія пояснив, чому Україна досі не в НАТО

Станом на 2021 рік вступ України до НАТО залежать від сміливості країн-членів альянсу.

Арахамия

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив голова фракцїі Слуга народу Давид Арахамія.

Він зауважив, що стандартизація військ України піднялася на високий рівень, який може відповідати вимогам НАТО

– Україна не в НАТО, тому що країнам-членам не вистачає сміливості прийняти політичне рішення. А нам нічого не бракує, – заявив Давид Арахамія.

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Також голова фракції Слуга народу нагадав, що в історії Північноатлантичного альянсу було чимало випадків, коли країну включали до складу НАТО з набагато нижчими стандартами, ніж зараз має Україна.

– Якщо деталізувати, то проблеми можна знайти і в Україні. Але якщо треба приймати (до НАТО – Ред.) – після політичного рішення усіх країн-членів точно можна приймати, – додав Давид Арахамія.

Засідання НАТО щодо ситуації на Донбасі

1 квітня Північноатлантичний альянс провів  засідання щодо ситуації на Донбасі та систематичних порушень режиму тиші з боку бойовиків.

Напередодні з’явилася підтверджена інформації про стягування військ Росії до кордонів з Україною.

Посли НАТО засудили дії Москви та висловили занепокоєння щодо ситуації, що склалася.

Джерело: Свобода слова

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