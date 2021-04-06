Охорона адмінкордону з Кримом: ЗСУ оголосили про збори тероборони

Україна посилює свої південні прикордонні райони. Оголошено про збори територіальної оборони для захисту держкордону, охорони та оборони визначених об’єктів і боротьби з ДРГ.

Про це заявили у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.

– З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони (ТрО) до виконання завдань за призначенням, виконання завдань ТрО щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту держкордону, охорони та оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори, – зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Мета ЗСУ – нарощування спроможностей підрозділів.

Завданням зборів визначили удосконалення умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок бійців щодо виконання завдань на реальних об’єктах. Йдеться про:

охорону та захист адмінкордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

контроль населених пунктів, охорону органів держвлади, посилення охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів під час комендантської години;

боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора.

Активізація російських військ

30 березня в Раді виступив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і зазначив, що РФ стягує війська до кордону з Україною, прикриваючись навчаннями Захід-2021.

Він зазначив, що вздовж російсько-українського кордону розташували 28 батальйонних тактичних груп Росії.

За словами Хомчака, стягування Росією військ біля східних кордонів України свідчить про те, що країна-агресор не забула про свої незаконні плани, які у неї були з 2014 року. Так вона демонструє рішучість своїх намірів.