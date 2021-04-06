Радуцький назвав критичний для України добовий приріст хворих

Критичною кількістю нових заражень за день для України є 35-40 тис. випадків, розповів голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Також посадовець підкреслив, що нова хвиля коронавірусу в Україні відзначається великою кількістю госпіталізацій.

– Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тис. хворих на добу, восени була катастрофа 25 тис., то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров’я, 35-40 тис. на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій, – зазначив Радуцький.

Коронавірус в Україні

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, підвищення рівня захворюваності спостерігатиметься найближчі 10 днів, а після 15 квітня можна очікувати на стабілізацію ситуації.

Степанов також підкреслив, що покращення можна очікувати тільки якщо українці дотримуватимуться усіх обмежень та правил.

Навіть якщо після 15 ситуація стабілізується, розслаблятися не можна, адже попереду великодні та травневі свята, тож не виключено запровадження загальнонаціонального локдауну.