Скасування ДПА та валютні кредити: в Раді допускають позачергове засідання

На погоджувальній раді в понеділок, 12 квітня, можуть ухвалити рішення про скликання позачергового засідання Верховної Ради, щоб змінити календарний план у зв’язку з посиленням карантину в Києві, прогнозує заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

За її словами, це питання зараз обговорюється, оскільки в Києві продовжено карантин і запроваджено більш суворі обмеження.

– Я думаю, що це питання буде вирішене 12 квітня на погоджувальній раді. І погоджувальна рада за підтримки більшості фракцій може скликати таке позачергове засідання, щоб у вівторок змінити цей календарний план, – додала нардеп.

Кравчук зазначила, що зміни в календарний план Ради можуть бути ухвалені тільки на пленарних засіданнях. І якщо таке рішення буде, то пленарний тиждень відбудеться наприкінці квітня.

– Але у вівторок, в будь-якому випадку, народні депутати повинні прийти на чергове і позачергове засідання, – підсумувала вона.

Не виключила нардеп і проведення ще одного позачергового засідання для вирішення актуальних проблем: звільнення випускників від Державної підсумкової атестації та реструктуризації валютних кредитів.

Скасування ДПА для випускників 2021 року

Наприкінці березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту з вільнити випускників від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році через поширення коронавірусу.

Водночас школярі матимуть право пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням.

Президент Володимир Зеленський визначив цей законопроект як пріоритетний.