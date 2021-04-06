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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Центр протидії дезінформації допоможе іншим країнам боротися з фейками – Єрмак

Центр протидії дезінформації боротиметься з поширенням неправдивої інформації в інтернеті і фейками в медіа через принцип збір-аналіз-реагування.

Фейкові новини, центр протидії дезінформації

Про це розповіла очільник Центру Поліна Лисенко під час зустрічі з послами Великої сімки, Фінляндії, Ізраїлю, а також главами представництва ЄС і НАТО в Україні.

– Мета створення Центру – акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери національної безпеки України, протидіяти пропаганді, деструктивної дезінформації і кампаніям, а також перешкодити маніпуляціям громадською думкою, – зазначила вона.

Як працюватиме Центр протидії дезінформації:

  • єдиний моніторинговий центр збиратиме інформацію, яка може загрожувати безпеці країни;
  • отримані дані доповнюватимуть службовими або секретними відомостями, зокрема від партнерів з-за кордону;
  • зібрані матеріали передаватимуть в аналітичний центр, де визначатимуть рівень небезпеки для країни від цих публікацій;
  • на останок ухвалюватимуть рішення щодо реагування на загрози.
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Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що, можливо, Україна створить міжнародну організацію, яка допоможе іншим країнам боротися з фейками, які загрожують нацбезпеці.

– Сподіваюся, що Центр протидії дезінформації стане не тільки українським, але і міжнародним. Хочемо, щоб наша протидія і профілактика захищала не тільки нас, а й наших партнерів, – сказав він.

За його словами, Центр протидії дезінформації повинен стати міжнародним хабом збору і аналізу інформації для забезпечення безпеки України і допомоги партнерам.

16 березня почав роботу Центр протидії дезінформації при РНБО.

Секретар Олексій Данілов зазначив, що в апараті РНБО вже близько року проводять роботу щодо протидії дезінформації.

Натомість президент Володимир Зеленський повідомив, що новий інститут у перспективі зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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