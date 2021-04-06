Україна вимагає припинення вогню на Донбасі та ініціює екстрене засідання ТКГ

Глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ з проханням підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

В українській делегації в ТКГ свою ініціативу пояснили тим, що після останнього засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій ЗСУ поранено мирного жителя Красногорівки Донецької області.

Окрім того, через прицільні ворожі обстріли загинули троє українських військових, ще чотирьох поранено.

– Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів, – йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ.

За даними штабу ООС, лише за останню добу ЗСУ втрати двох бійців. Окупанти смертельно поранили одного військового під Золотим, а другого в районі Авдіївки.

Про дії російських найманців повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін