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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

В Ужгороді відновив роботу громадський транспорт

Регіональна комісії з питань ТЕБ ​​та НС в Закарпатській області дозволила з вівторка, 6 квітня, відновити роботу громадського транспорту в Ужгороді.

Транспорт в Ужгороді

Про це повідомив у соцмережі мер міста Богдан Андріїв.

За його словами, дозволені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема на міських автобусних маршрутах, але виключно на місцях для сидіння.

– Водії та пасажири повинні мати засоби індивідуального захисту: респіратори або захисні маски, зокрема виготовлені самостійно, – зазначив він.

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Пост Андрїва

Жорсткий локдаун в Ужгороді триває вже місяць – з 7 березня. Скільки він ще триватиме – невідомо.

У місті не працюють кафе і ресторани (крім адресної доставки і замовлення на винос), торгові центри та інші розважальні заклади.

Фото: Богдан Андріїв

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