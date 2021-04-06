Регіональна комісії з питань ТЕБ та НС в Закарпатській області дозволила з вівторка, 6 квітня, відновити роботу громадського транспорту в Ужгороді.
Про це повідомив у соцмережі мер міста Богдан Андріїв.
За його словами, дозволені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема на міських автобусних маршрутах, але виключно на місцях для сидіння.
– Водії та пасажири повинні мати засоби індивідуального захисту: респіратори або захисні маски, зокрема виготовлені самостійно, – зазначив він.
Жорсткий локдаун в Ужгороді триває вже місяць – з 7 березня. Скільки він ще триватиме – невідомо.
У місті не працюють кафе і ресторани (крім адресної доставки і замовлення на винос), торгові центри та інші розважальні заклади.
Фото: Богдан Андріїв