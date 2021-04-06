Вперше в Україні жінка пройшла відбір на курс Сил спецоперацій ЗСУ

Вперше в Україні жінка-військовослужбовець пройшла відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗСУ.

– Цей приклад жіночої нескореності остаточно затвердив рівні можливості для тих, хто готовий опанувати всі стихії, стати вістрям кожної з них, – йдеться у повідомлені Навчального центру.

Пройти відбір до ССО Збройних сил України, який розпочався у 2016 році, до цього не вдавалося жодній кандидатці з армії та спецпризначенців.

Сили спеціальних операцій (ССО) – це підрозділ ЗСУ, який має спеціальні можливості та залучається до проведення складних і небезпечних операцій.

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В Україні пройдуть військові навчання з НАТО

В Україні пройдуть військові навчання Козак Мейс – 2021. У них візьмуть участь близько тисячі військовослужбовців з п’яти країн, що входять до складу Північноатлантичного альянсу.

Вони відпрацьовуватимуть дії в обороні та відбиття наступу.

Джерело: Навчально-тренувальний центр