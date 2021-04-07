12 затриманих за оголену фотосесію українок депортують з ОАЕ

12 українок, що фотографувалися оголеними на балконі готелю в Дубаї, депортують на батьківщину, підтвердила влада ОАЕ.

Медіаофіс уряду емірату Дубай зазначив, що місцева прокуратура завершила розслідування інциденту і усі затримані звинувачуються у зберіганні порнографічних зображень з метою виробництва порнографічних матеріалів.

– Причетних буде депортовано з країни. Жодних інших коментарів з цього приводу ми давати не будемо, – зазначається у заяві.

Також на кожну затриману накладається штраф у розмірі близько $1 300. У поліції зазначили, що ця оголена фотосесія не відображає цінності суспільства Об’єднаних Арабських Еміратів.

Арешт українок у ОАЕ

5 квітня поліція Дубая заарештувала групу дівчат після того, як кадри їх оголеної фотосесії на балконі готелю потрапили у мережу. Серед затриманих виявилось 12 громадянок України.

6 квітня затриманих відвідав український консул та запевнив, що умови утримання у слідчому ізоляторі прийнятні, а справу повністю контролюють.