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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Чи штрафуватимуть за ігри на дитмайданчиках під час локдауну в Києві

У Києві за ігри на дитячих майданчиках, обгороджених червоними стрічками, під час посиленого карантину штрафувати не будуть.

дитячий майданчик

Про це заявив очільник Держпотребслужби столиці Олег Рубан одному українському виданню.

За його словами, такі обмеження зробили для того, щоб зменшити контакти між людьми. Однак дотримання їх залишається на совісті самих жителів Києва.

У перший день посиленого карантину в Києві на багатьох дитячих майданчиках з’явилися оголошення про те, що гуляти дітям там заборонено. Та незважаючи на це, діти все одно продовжують приходити на майданчики.

Зробили це комунальники, попри відсутності рішення від місцевої влади.

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З 5 квітня у столиці посилили карантинні заходи. Зокрема перестали працювати дитячі садочки та школи. Заклади громадського харчування працюють на винос, а у транспорт пускають за спецперепустками.

Більше про карантин у Києві – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сьогодні

Фото: Depositphotos

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