Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На середу, 7 квітня, НБУ встановив курс 27,84 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 10 лютого, становить на 32,90 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль трішки знизилася. Польський злотий – майже на рівні з 6 квітня.

Курс валют в Україні від НБУ на 07.04:

$1 – 27,84 грн;

€1 – 32,90 грн;

1 польський злотий – 7,17 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Прогноз курсу долара в Україні на квітень

Протягом квітня не варто очікувати значних коливань курсу долара. За словами економіста Олександра Хмелевського, наразі Україна має достатні валютні резерви, щоб запобігти зниженню курсу гривні щодо інших валют.

Також експерт переконаний, що в країні не виникне проблем з обслуговуванням зовнішнього боргу. Адже станом на сьогодні дефіцит зовнішньоторговельного балансу перебуває в межах допустимого.

Детальніше про прогноз курсу долара в Україні на квітень читайте в матеріалі Фактів ICTV.