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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Долара по 23 і нижче у 2021 році в Україні не буде – Шевченко

В Україні у 2021 році не повториться ситуація, яка була з курсом валют у 2019-му, коли мінімальний обмінний курс гривні до долара становив 23 грн, а часом і нижче.

Курс валют в Украине

Про це повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченко. Крім того, він зазначив, що у 2019 році користі для економіки від зміцнення гривні, коли середній обмінний курс гривні до долара становив 25,8 грн, не було.

– Я вважаю, що таке надмірне зміцнення гривні не пішло на користь українській економіці. Це моє переконання. Поки ми не бачимо можливості повторення курсової динаміки 2019-го у 2021 році, – зазначив він.

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Кирило Шевченко також пояснив, що повернутися до курсу валют рівня 2019-го року не вдасться через стриманий інтерес інвесторів-нерезидентів до ринку облігацій внутрішньої державної позики, можливе пожвавлення туризму і зростання попиту на валюту через поступове відновлення економіки після 2020 року.

Водночас він додав, що високі ціни на руду, метал, агропродукцію збільшують пропозицію валюти. Крім того, Нацбанк залишається відданими режиму плаваючого курсу.

Курс долара в Україні у найближчі роки

У 2021 році курс долара в Україні буде в межах 27,98 грн за $1. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд.

А от протягом 2022 і 2023 років долар в Україні здешевшає. Яким буде курс долара в Україні протягом п’яти наступних років – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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