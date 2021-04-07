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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Дякую за дзвінок, Володимире: Трюдо заявив про непохитну підтримку Канадою України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в розмові з українським колегам Володимиром Зеленським заявив про непохитну підтримку Канадою України.

Джастин Трюдо

– Дякую за дзвінок, Володимире – завжди приємно працювати над побудовою міцного партнерства між нашими країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться, – написав Трюдо в Twitter у відповідь на слова Зеленського.

Український президент зі свого боку подякував Трюдо за підтримку і запросив на саміт Кримської платформи.

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– Дякую, Джастіне Трюдо, що у складні часи Канада завжди поруч з Україною. Допомога Канади в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО стане важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати вас на саміті Кримської платформи 23 серпня, – зазначив Володимир Зеленський.

Дякую за дзвінок, Володимире: Трюдо заявив про непохитну підтримку Канадою України

Кримська платформа

У 2020 році президент Володимир Зеленський заявив про створення Кримської платформи – майданчика, де обговорюватимуть шляхи деокупації Криму.

Зустрічі в межах цього формату відбуватимуться на чотирьох рівнях. До першого належатимуть саміти за участі глав держав. Другий передбачатиме зустрічі МЗС. Третій – парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ та Ради Європи. А четвертий – обговорення деокупації півострова на експертному рівні.

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