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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Голова військового комітету НАТО приїхав в Україну

В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася зустріч головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча.

Голова військового комітету НАТО приїхав в Україну

Хомчак зазначив, що цей візит – переконливе свідчення того, що НАТО приділяє особливу увагу питання розвитку стратегічного партнерства з Україною. За його словами, співробітництво ЗС України та НАТО набирає обертів.

Співрозмовники проаналізували стан реформування ЗСУ та обговорили трансформацію підготовку військових згідно з підходами НАТО.

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Також під час візиту службовці обговорили ситуацію на Донбасі та нарощування військ Російської Федерації біля кордонів України. Голова військового комітету НАТО запевнив у підтримці Північноатлантичного альянсу української держави.

Російські війська поблизу України

31 березня стало відомо, що Росія нарощує війська в областях поблизу зі східними, північними та південними регіонами України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що таким чином країна-агресор демонструє те, що вона має рішучі наміри щодо своїх планів, які у неї були з 2014 року.

Фото: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Джерело: Генштаб ЗСУ

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