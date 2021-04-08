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Факти / Україна / Суспільство
Бажанська Олена |

Коли в Україні щепитимуть вакциною CoronaVac – Степанов назвав дату

Початок щеплення вакциною від коронавірусу CoronaVac в Україні планується вже з 10 квітня.

Коли в Україні щепитимуть вакциною CoronaVac – Степанов назвав дату

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Немає сумнівів у тому, що препарат пройде перевірку.

— У лабораторного контролю є певні терміни, і 10 квітня закінчиться контроль, і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень. Я навіть теоретично не передбачаю, що такого не буде, — сказав Степанов.

Такий контроль є обов’язковим, оскільки CoronaVac лише нещодавно подав документи на отримання дозволів від Всесвітньої організації охорони здоров’я і це питання ще розглядається.

Індійська вакцина CoviShield одразу почала використовуватися в Україні, адже на той час вже була рекомендована ВООЗ, нагадав Максим Степанов.

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Кого вакцинуватимуть препаратом CoronaVac

В Україні вже більше місяця триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення розпочали з медиків. Наразі триває другий етап імунізації сімейних лікарів та людей із групи ризику.

Як розповів раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, вакцину від Sinovac Biotech, будуть використовувати в Україні для щеплення маломобільних громадян.

Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов також повідомив, що Україна закупить ще 10 млн доз вакцин від Covid-19.

Фото: Depositphotos

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