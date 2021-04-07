Коронавірус в Раді: перехворіли понад 170 депутатів, деякі з них – тричі

Понад 170 народних депутатів перехворіли на коронавірус, деякі з них побороли інфекцію тричі.

Такою статистикою на своїй Facebook-сторінці поділився віце-спікер Верховної Ради, нардеп Слуги народу Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що попри карантин Верховна Рада України продовжує свою роботу, проте в іншому форматі.

– Верховна Рада не пішла на карантин. Наразі депутати працюють у комітетах. Рада змінила календарний графік, аби було менше пленарних засідань і не було скупчень.

Руслан Стефанчук пообіцяв, що Рада збиратиметься на позачергові засідання для розгляду важливих питань, аби законотворча діяльність не припинялася.

– Нам необхідно мати запобіжник у разі, якщо парламент не може зібратися та ухвалити важливі рішення. Чинний Регламент фактично унеможливлює прийняття таких рішень, – зауважив віце-спікер.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 7 квітня коронавірус в Україні виявили ще у 15 415 осіб.

Загальна кількість випадків з початку пандемії становить вже 1 784 579.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померла 481 людина.

За даними ВООЗ, наразі Україна займає перше місце за смертністю від коронавірусу в Європі.

Джерело: Ruslan Stefanchuk